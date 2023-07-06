日職》砸傷阪神人氣王遭虎迷集體出征！ 巨人左投還收到死亡威脅

阪神虎球星近本光司挨觸身球。（取自產經體育）
〔體育中心／綜合報導〕阪神虎球星近本光司在本月2日的比賽中，被讀賣巨人左投高梨雄平丟中右腹部，雖然近本光司打完該場比賽，但近日經過檢查後，確認近本光司的右肋骨骨折，前天也被降至二軍。高梨雄平在受訪時也向近本光司致歉，但他的社群媒體推特個人帳號早已慘遭虎迷集體出征。
高梨雄平在本月4日受訪時表示，透過曾在社會人球隊JX-ENEOS當過隊友的阪神虎選手糸原健斗，向近本光司表達歉意，對方當時則回好像沒事。
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高梨雄平以為對方沒有大礙，未料近本光司確定右肋骨骨折，被降至二軍休養。高梨雄平說，「骨折了，在這個重要的時期，在他的職業生涯因為骨折讓他缺陣，真的很抱歉。」高梨雄平也希望對方早日康復。
日媒《夕刊富士》報導，由於高梨雄平在丟觸身球的隔天，在推特PO出一張自家的貓咪照，並沒有發文向近本光司道歉。如今近本光司因嚴重傷勢被降二軍，讓虎迷憤而集體出征，甚至出現死亡威脅的恐嚇字眼、也有不理性球迷恐嚇高梨雄平飼養的貓。
球員工會的相關人士有注意到高梨雄平的這起事件，「如果有出現威脅到本人、或是家人安全的言語，希望球團立即採取法律行動。」
近本光司本季出賽73場，有8轟、35分打點，跑出12次盜壘成功，打擊率2成75/上壘率3成71/長打率4成23，整體攻擊指數（OPS）為0.794。此外，今年的明星賽球迷票選，近本光司以76萬9587票居中央聯盟人氣王。
別に近本に当てたことは真剣勝負なんだからある程度仕方ないってなるんだけど、近本がこんなに痛がるほどのデッドボールを当ててるのに、普段野球に関して呟いてなかった人が急に「ないぴ」って投稿してたら、色々な方面に対して配慮が足りてないし、そりゃ近本を心配してる阪神ファンは怒るよなって。 pic.twitter.com/RXgz2kkduB— 虎井塾 （@ToraiJuku） July 3, 2023