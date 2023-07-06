日職》砸傷阪神人氣王遭虎迷集體出征！ 巨人左投還收到死亡威脅

阪神虎球星近本光司挨觸身球。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎球星近本光司在本月2日的比賽中，被讀賣巨人左投高梨雄平丟中右腹部，雖然近本光司打完該場比賽，但近日經過檢查後，確認近本光司的右肋骨骨折，前天也被降至二軍。高梨雄平在受訪時也向近本光司致歉，但他的社群媒體推特個人帳號早已慘遭虎迷集體出征。

高梨雄平在本月4日受訪時表示，透過曾在社會人球隊JX-ENEOS當過隊友的阪神虎選手糸原健斗，向近本光司表達歉意，對方當時則回好像沒事。

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高梨雄平以為對方沒有大礙，未料近本光司確定右肋骨骨折，被降至二軍休養。高梨雄平說，「骨折了，在這個重要的時期，在他的職業生涯因為骨折讓他缺陣，真的很抱歉。」高梨雄平也希望對方早日康復。

日媒《夕刊富士》報導，由於高梨雄平在丟觸身球的隔天，在推特PO出一張自家的貓咪照，並沒有發文向近本光司道歉。如今近本光司因嚴重傷勢被降二軍，讓虎迷憤而集體出征，甚至出現死亡威脅的恐嚇字眼、也有不理性球迷恐嚇高梨雄平飼養的貓。

球員工會的相關人士有注意到高梨雄平的這起事件，「如果有出現威脅到本人、或是家人安全的言語，希望球團立即採取法律行動。」

近本光司本季出賽73場，有8轟、35分打點，跑出12次盜壘成功，打擊率2成75/上壘率3成71/長打率4成23，整體攻擊指數（OPS）為0.794。此外，今年的明星賽球迷票選，近本光司以76萬9587票居中央聯盟人氣王。

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