羽球》「必須了解她為何打不贏戴資穎」辛度排名持續下滑讓印媒憂心

印度一姐辛度。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕印度一姐辛度（PV Sindhu）世界排名持續下探，亞運及奧運都將接連登場，狀態讓印度媒體憂心。

考量在國際大賽的成績，曾在奧運兩度奪牌、世錦賽奪金的辛度堪稱印度史上最成功的羽球選手，不過她今年傷癒復出表現不如預期，最新排名再下降3位、來到世界第15，印度媒體《News9Live》找來專家解析她低迷的狀態。

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文中指出，印度前球后賽娜（Saina Nehwal）衰退時，有辛度來接她的棒子，但如今當辛度陷入掙扎時，放眼女單沒有接班人選，對印度來說是值得擔憂的問題。

退役的印度女將康特尼斯（Nirmala Kotnis）受訪時表示，辛度排名下滑不需要太過擔心，「現在的選手會衡量自己的賽程負荷，同時確保世界排名在前16名，她在亞運能繳出最好的狀態，到時我們將看到真正的辛度，她在東京奧運前也有一點下滑，最後拿下了銅牌，現在頂尖選手都會適度調整賽程。」

曾為印度在亞運拿下兩面銅牌的雙打好手甘德赫（Pradeep Gandhe）則認為辛度的團隊應該做出改變，「辛度是很重要的資產，印度羽協應該為她找到適合的教練、分析師、運動心理師，她沒有理由不能在巴黎奧運再度奪牌。」

甘德赫認為，辛度過去的優勢是攻擊，特別是對角殺球，但現在這項武器已經消失，對手慢慢發現她對自己的殺球沒有信心。

甘德赫指出，印度羽協需要幫辛度找到一位可以為她分析戰略的教練，甚至應該找來運動心理師協助，「我們需要專業人士來幫助她如何自我衡量，他們必須找出她為什麼不能持續打敗戴資穎。不用懷疑辛度的能力，只是還有一些事必須找到答案。」

辛度生涯與台灣一姐戴資穎交手24次拿下5勝，近期苦吞對戰9連敗，上一次擊敗小戴是2019年世錦賽。

辛度今年2月與韓國籍教練朴泰相分道揚鑣，找來前馬來西亞名將哈菲茲（Hafiz Hashim）擔任教練，希望能有新氣象。

戴資穎。（資料照，歐新社）

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