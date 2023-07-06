晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》「必須了解她為何打不贏戴資穎」辛度排名持續下滑讓印媒憂心

2023/07/06 07:05

印度一姐辛度。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕印度一姐辛度（PV Sindhu）世界排名持續下探，亞運及奧運都將接連登場，狀態讓印度媒體憂心。

考量在國際大賽的成績，曾在奧運兩度奪牌、世錦賽奪金的辛度堪稱印度史上最成功的羽球選手，不過她今年傷癒復出表現不如預期，最新排名再下降3位、來到世界第15，印度媒體《News9Live》找來專家解析她低迷的狀態。

文中指出，印度前球后賽娜（Saina Nehwal）衰退時，有辛度來接她的棒子，但如今當辛度陷入掙扎時，放眼女單沒有接班人選，對印度來說是值得擔憂的問題。

退役的印度女將康特尼斯（Nirmala Kotnis）受訪時表示，辛度排名下滑不需要太過擔心，「現在的選手會衡量自己的賽程負荷，同時確保世界排名在前16名，她在亞運能繳出最好的狀態，到時我們將看到真正的辛度，她在東京奧運前也有一點下滑，最後拿下了銅牌，現在頂尖選手都會適度調整賽程。」

曾為印度在亞運拿下兩面銅牌的雙打好手甘德赫（Pradeep Gandhe）則認為辛度的團隊應該做出改變，「辛度是很重要的資產，印度羽協應該為她找到適合的教練、分析師、運動心理師，她沒有理由不能在巴黎奧運再度奪牌。」

甘德赫認為，辛度過去的優勢是攻擊，特別是對角殺球，但現在這項武器已經消失，對手慢慢發現她對自己的殺球沒有信心。

甘德赫指出，印度羽協需要幫辛度找到一位可以為她分析戰略的教練，甚至應該找來運動心理師協助，「我們需要專業人士來幫助她如何自我衡量，他們必須找出她為什麼不能持續打敗戴資穎。不用懷疑辛度的能力，只是還有一些事必須找到答案。」

辛度生涯與台灣一姐戴資穎交手24次拿下5勝，近期苦吞對戰9連敗，上一次擊敗小戴是2019年世錦賽。

辛度今年2月與韓國籍教練朴泰相分道揚鑣，找來前馬來西亞名將哈菲茲（Hafiz Hashim）擔任教練，希望能有新氣象。

戴資穎。（資料照，歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。