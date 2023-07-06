MLB》防禦率近10的火球男藤浪有交易價值？ 日媒點出關鍵

運動家日籍火球男藤浪晉太郎。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕運動家日籍火球男藤浪晉太郎近期連4場出賽沒有失分，過去8場賞12次三振，僅出現1次保送。日媒《Full-Count》認為，藤浪若能維持好表現，或許有機會在季中被交易。

藤浪昨天後援1局全投速球，最快投到102.1英里（約164.3公里），飆3次三振、沒有失分，收下今年第5勝是運動家全隊最多，賽後防禦率也降至9.35。

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本季以1年325萬美元加盟運動家的藤浪晉太郎，他在先發頻頻失利，4月下旬就被調任後援。藤浪晉太郎在5月份表現仍然不佳，出賽11場雖然拿到2勝1敗，但單月防禦率高達10.50。但藤浪在6月份出賽10場拿到1勝2敗、單月防禦率為3.97。

日媒《Full-Count》指出，藤浪在本季前21場出賽共34局投球，賞34次三振、但也有29次保送，幾乎每一局都投出保送。不過藤浪在近8場比賽共9.1局投球，送出12次三振、僅1次保送，控球明顯有改善。隨著保送減少，相比前18場比賽的防禦率高達12.19，藤浪近11場比賽的防禦率只有2.19。

截至昨天，運動家的戰績24勝63敗、勝率2成76是全大聯盟最差。日媒《Full-Count》分析，運動家幾乎無緣季後賽，藤浪的1年325萬美元合約很便宜，如果其他球隊想透過交易獲得藤浪，可以比獲得大牌守護神更低的代價。若藤浪繼續保持好成績，在市場上也會有一席之地。

運動家日籍火球男藤浪晉太郎。（美聯社）

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