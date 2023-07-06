溫網》混雙32籤出爐 台將詹家姊妹各自出擊

詹詠然／詹皓晴。（資料照，圖片取自臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕天公不作美，2023溫布頓網球錦標賽受雨神打擾，導致賽程大塞車，混雙32席籤表則已出爐，台將僅詹家姊妹各自在草地大滿貫出擊。

詹詠然與克羅埃西亞老戰友多迪格 （Ivan Dodig）睽違一年，再度於全英草地俱樂部合拍，「台克聯軍」 首戰第6種子加拿大達布洛絲基（Gabriela Dabrowski）／印度布帕南（Rohan Bopanna）；詹皓晴則和法國馬汀（Fabrice Martin） 繼法網首度搭配打進 8強後持續聯手，對決第4種子加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）／荷蘭庫爾霍夫（Wesley Koolhof ）。至於詹詠然／詹皓晴女雙排第12種子，首輪遭遇美國張笑心（Sophie Chang）／庫莉可芙（Angela Kulikov）。

請繼續往下閱讀...

甫於法國公開賽女雙勇奪第2冠的謝淑薇，與捷克史崔可娃（Barbora Strycova）重新合作，女雙首戰俄國布林可娃（Anna Blinkova）／法國格拉切娃（Varvara Gracheva），「台捷聯軍」期許重現2019年封后榮光。吳芳嫺／中國朱琳初登場強碰捷克頭號種子克蕾琪可娃（Barbora Krejcikova）／西妮雅可娃（Katerina Siniakova）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法