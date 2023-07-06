溫網》大滿貫350勝！喬科維奇榮膺史上第3人

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）於2023溫布頓網球錦標賽展現鋼鐵意志，6：3、7：6（7 ：4）、7 ：5力退澳洲對手湯普森（Jordan Thompson），塞爾維亞衛冕者安抵男單32強，也集滿大滿貫生涯第350場勝利，已是網壇史上第3人 。

上月才在法國公開賽紅土橫掃群雄，締造史上最多第23座大滿貫男單冠軍的喬科維奇，轉戰全英草地俱樂部仍是公認的奪冠大熱門，即將挑戰五連霸、第8冠，準備成為新的「草地之王」。

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此役喬帥雖然挨了21記愛司轟炸，力保所有發球局，老經驗第2種子次盤搶7得手，更重挫湯普森銳氣，總計激戰近2個半小時，延續溫網跨季30連勝，「我真的不知道是否想在這麼早就強碰他，總之祝賀他今天的出色表現。」這位36歲老將說：「第二盤他有點運氣不好，他有些機會，也打了一場精彩的比賽，當然值得熱烈掌聲。」

這是喬科維奇在大滿貫賽事第350場勝利，已繼369勝的瑞士天王費德爾（Roger Federer）、365勝美國天后小威廉絲（Serena Williams）之後，成為第3位達此里程碑的傳奇，前兩大球星都於去年退休，喬帥今年若能連莊，也將是公開年代最年長的男單冠軍。

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