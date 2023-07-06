MLB》部長歸隊即先發！美媒分析張育成將帶給紅襪的影響力

張育成。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據波士頓媒體《MassLive.com》報導，紅襪將於本週把我國旅美好手張育成從60天傷兵名單中拉回，並立即安排他擔任球隊先發游擊手。自4月底因鉤狀骨骨折接受手術以來，張育成一直缺陣至今，而根據《波士頓環球報》透露，張育成有望於美國時間本週四（台灣時間週五）正式歸隊。

美媒《MLBTR》分析，張育成作為先發的地位在長遠來看不是最理想的選項，因為明星游擊手史托利（Trevor Story）有望在本月從手肘傷勢回歸，並先從指定打擊角色出發，8月再重返游擊防區。而除了史托利的歸隊，交易大限迫在眉睫，也可能是影響紅襪由即戰力的潛在因素。

請繼續往下閱讀...

《MLBTR》表示，讓張育成先發即便只有1個月的時間，足以凸顯紅襪本季在游擊防區的問題。當紅襪發現史托利將缺席上半季，隨即補強孟德西（Adalberto Mondesi），並將赫南德茲（Enrique Hernandez）從中外野拉進游擊，但都沒收到成效，孟德西因傷本季一場未打，赫南德茲在游擊區的守備表現一蹋糊塗。

近期紅襪啟用新秀漢彌爾頓（David Hamilton）擔任先發游擊手，但他目前在大聯盟29場出賽的打擊三圍僅.120/.241/.160，而紅襪游擊本季的整體打擊三圍為.212/.281/.325，63 wRC+聯盟墊底，出局製造值（Outs Above Average，OAA）排第27，DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分）排第20。

《MLBTR》點出，張育成是名防守功力高於平均的優質內野工具人，在張育成大聯盟生涯中，在二、三、游的OAA與DRS皆有著相當出色的成績。儘管在打擊區上，張育成生涯585打席，打擊三圍.206/.271/.358、保送率7%、被三振率28.4%的成績單並不突出，卻已經比紅襪今年游擊區整體貢獻的火力略佳，不過仍遠低聯盟平均。

紅襪希望張育成的回歸有助於鞏固防守端，這能讓他們在季後賽保有一線生機，目前紅襪以43勝43敗在美東墊底，距離最後一席外卡仍有5場勝差，因此球隊接下來幾週的表現值得觀察，這恐怕將直接影響球團在交易大限前的操作模式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法