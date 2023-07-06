NBA》三方交易！綠衫軍3D悍將先簽後換轉戰獨行俠

威廉斯透過三方交易轉戰獨行俠。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Ahtletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，馬刺、獨行俠和塞爾提克進行三方交易，綠衫軍將威廉斯（Grant Williams）送往獨行俠。《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）更透露威廉斯以先簽後換的方式，以4年5400萬的合約加盟加盟新東家。

馬刺、獨行俠和塞爾提克今天傳出進行三方交易，塞爾提克將威廉斯送往獨行俠，馬刺則是獲得獨行俠前鋒布拉克（Reggie Bullock）和2030年無保護的首輪選秀互換權，塞爾提克和獨行俠都拿到2個次輪選秀籤，綠衫軍也獲得620萬美元的交易特例。

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24歲、身高198公分的威廉斯通過先簽後換來到獨行俠，他是一名具有三分能力和強悍防守的3D側翼前鋒，他的到來對於東契奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）是一大助益，上季在塞爾提克出賽79場，場均貢獻8.1分、4.6籃板，三分命中率高達39.5％。

由於獨行俠還擁有完整的中產階級特例條款（Mid-Level Exception），據消息指出，他們對拓荒者的受限制自由球員塞布林（Matisse Thybulle）有高度興趣。

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