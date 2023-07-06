MLB》「連貝比魯斯都會被送走！」名球評稱天使應盡快交易大谷翔平

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使昨日以5：8兵敗教士，不僅吞下2連敗，近10戰更是狂吞7敗，使他們在外卡上落後目前持有最後一席的洋基4場。對此《ESPN》知名球評史密斯（Stephen A. Smith）竟提出驚人說法，直言天使是時候該交易陣中二刀流巨星大谷翔平。

昨日的天使可謂「受到詛咒」，賽前「神鱒」楚奧特（Mike Trout）因鉤狀骨骨折列入傷兵名單，大谷因中指起水泡傷退，倫登（Anthony Rendon）也因自打球受傷退場，天使團隊薪資前三高的球星同日相繼掛彩。

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史密斯今於「First Take」節目中直言，天使已經喪失希望，除了交易大谷翔平之外別無選擇。儘管身為前美國電台《WFAN》主持人的來賓拉索 （Chris Russo）認為天使根本無法承擔交易大谷的後果，但史密斯更提出驚人說法。

「他是現代版的貝比魯斯（Babe Ruth），但貝比魯斯怎麼了？」史密斯反問道，「他被交易了！而且不僅僅是被交易，他還是從波士頓（紅襪）被交易到紐約洋基！」他更補充，「沒有人比大谷更像貝比魯斯，連貝比魯斯都被交易了，大谷就不可能嗎？誰說的？啥時說的？你必須交易他，不然只會讓他白白離開。」

大谷將於季末成為自由球員，以他本季在投打兩端的表現與所締造的成就，美媒皆認為他有望成為美國職業運動史上最高薪運動員。而有著大谷與楚奧特的天使，兩人同時上場時的戰績為373勝423敗，且尚未打進季後賽，天使球團目前擁有全大聯盟第6高的團隊薪資，以及第2差的農場系統，或許史密斯的想法終究不是異想天開。

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