MLB》洋基又出事！31歲後援右投違反家暴政策 剩餘賽季遭全面禁賽

柯德洛。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今日宣布，洋基後援投手柯德洛（Jimmy Cordero）因違反家暴、性侵政策，2023年剩餘賽季，包括季後賽，都將被全面禁賽。柯德洛還須參加一項保密的綜合評估與治療計劃，該計劃將由聯合政策委員會監督並執行。

洋基球團在聯盟公告柯德洛的禁賽後發布以下聲明：「洋基隊完全支持美國職棒大聯盟的調查過程，以及對柯德洛的紀律處分。家庭暴力是無法容忍的，我們支持聯盟對於家暴、性侵與兒童虐待等聯合政策的目標、標準與執行。」

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31歲的後援右投柯德洛本季出賽31場，32.2局被打25支安打失掉14分，累積10保送與34次三振，防禦率3.86，每局被上壘率1.071。洋基於2022年以小聯盟約簽下柯德洛，在今年3月又與他重簽一份72萬美元的新合約。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在今賽前語重心長地表示：「當這種如此嚴重的事情發生時，我們必須付出沉重的代價。當然我支持這點，我明白球團也支持這點，我衷心期盼這件事最後能有所改善。」

為了遞補柯德洛的空缺，洋基也於今日從3A拉上24歲右投瓦茲奎茲（Randy Vasquez），他今年出賽3場，累積1勝1敗，15局投球有10次三振，防禦率1.17，每局被上壘率1.04。。

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