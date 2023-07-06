NBA》上週被湖人裁掉 樂透區長人班巴轉投七六人

班巴（12號）一年底薪轉戰七六人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人休賽季開始整頓陣容，6月底宣佈不續留班巴（Mo Bamba）、畢斯利（Malik Beasley）兩位球員，而在畢斯利加入公鹿後，班巴也同意和七六人簽約，順利找到了新東家。

根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）消息，班巴與七六人簽下了一年的底薪合約。班巴上賽季季中從魔術交易至湖人，不過傷勢問題讓他只打了9場，平均一場出賽不到10分鐘，季後賽更是總共只打了10分鐘，且一分未得，完全沒有達到球隊預期的效果。

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NBA知名記者史坦（Marc Stein）日前曾表示，湖人其實有意留下班巴，會裁掉的原因在於，要省掉他下季高達1030萬美元的非保障合約。《The Ahtletic》資深記者霍林格（John Hollinger）解釋，現在沒有任何球隊會認為班巴有這個價碼，特別是當湖人隊上還有戴維斯（Anthony Davis）卡著先發，所以除非可以交易掉，否則就要在美國時間6月29日、合約生效前裁掉。

班巴2018年首輪第6順位被魔術選中，儘管生涯5年下來沒打出樂透區的身價，不過他也才25歲，到七六人後預期會擔任恩比德（Joel Embiid）的替補，或許可以在新球隊找到自己的定位。

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