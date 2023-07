羽球》紀念世界羽球日 戴資穎挑戰「蒙眼擊球」網友直呼超神（影音）

戴資穎。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕7月5日是世界羽球日(World Badminton Day),世界羽聯(BWF)為了紀念這個日子,特別發起「蒙眼擊球大挑戰」,特別邀請台灣「戴博士」戴資穎來共襄盛舉。

世界羽聯(BWF)在去年將7月5日訂定為首屆世界羽球日,因為國際羽球總會在1937年7月5日,為了紀念這個重要的日子,所以訂定每年的7月5日都是世界羽球日,希望能夠透過羽球讓人們和社區的關係更加緊密,通過許多活動來推廣羽球的樂趣。

BWF也邀請多名球員進行有趣挑戰,其中一位就是戴資穎,她的挑戰是將球擊向4個羽球桶範圍裡面,而為了增加難度,小戴蒙住眼睛挑戰,在比賽途中,戴資穎笑說:「怎麼覺得又歪了」,10次擊球中只有2球準確落在範圍內,小戴拿掉眼罩看到自己的擊球成果,苦笑說:「good!」

戴資穎的「蒙眼擊球大挑戰」引發網友熱議,許多球迷都大讚小戴「好可愛」,更有人認為雖然有許多球都不在範圍內,但都準確落在線的邊緣,讓人嘖嘖稱奇。

We put Tai Tzu Ying to a blindfold #badminton challenge.



Can she master the impossible?#WorldBadmintonDay pic.twitter.com/lTxhX8hhPl