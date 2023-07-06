羽球》紀念世界羽球日 戴資穎挑戰「蒙眼擊球」網友直呼超神（影音）

戴資穎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕7月5日是世界羽球日（World Badminton Day），世界羽聯（BWF）為了紀念這個日子，特別發起「蒙眼擊球大挑戰」，特別邀請台灣「戴博士」戴資穎來共襄盛舉。

世界羽聯（BWF）在去年將7月5日訂定為首屆世界羽球日，因為國際羽球總會在1937年7月5日，為了紀念這個重要的日子，所以訂定每年的7月5日都是世界羽球日，希望能夠透過羽球讓人們和社區的關係更加緊密，通過許多活動來推廣羽球的樂趣。

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BWF也邀請多名球員進行有趣挑戰，其中一位就是戴資穎，她的挑戰是將球擊向4個羽球桶範圍裡面，而為了增加難度，小戴蒙住眼睛挑戰，在比賽途中，戴資穎笑說：「怎麼覺得又歪了」，10次擊球中只有2球準確落在範圍內，小戴拿掉眼罩看到自己的擊球成果，苦笑說：「good！」

戴資穎的「蒙眼擊球大挑戰」引發網友熱議，許多球迷都大讚小戴「好可愛」，更有人認為雖然有許多球都不在範圍內，但都準確落在線的邊緣，讓人嘖嘖稱奇。

We put Tai Tzu Ying to a blindfold #badminton challenge.



Can she master the impossible?#WorldBadmintonDay pic.twitter.com/lTxhX8hhPl — BWF （@bwfmedia） July 5, 2023

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