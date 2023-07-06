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MLB》曾來台獻技！白襪強打宣布參加全壘打大賽 8人名單正式底定

2023/07/06 09:22

羅伯特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕白襪強打羅伯特（Luis Robert Jr.）本季生涯首度入選全明星賽，今他更在自己的Instagram上宣布，將參加今年的全壘打大賽。

羅伯特是第7位參加全壘打大賽的球員，加入水手J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、道奇貝茲（Mookie Betts）、光芒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、大都會阿隆索（Pete Alonso）、金鶯拉契曼（Adley Rutschman）的行列。而隨後游騎兵重砲賈西亞（Adolis Garcia）也宣布參戰，全壘打大賽名單正式底定。

其實羅伯特起初隊參加全壘打大賽興趣缺缺，但他今受訪談到態度的轉變，「是Randy（阿羅薩雷納）和Adolis（賈西亞）說服我的，我就想說，你知道嗎，那就來吧！」

羅伯特與阿羅薩雷納和賈西亞皆出生於古巴，被問及與古巴同胞們一同競爭的心情，羅伯特興奮表示：「這就是為什麼我告訴他們，能想像我們在第一輪就碰面嗎？這鐵定很有趣！」不過最終對戰組合出爐，羅伯特將在第一輪碰上金鶯狀元捕手拉契曼。

本季羅伯特出賽84場，扛出25轟為全大聯盟第三，美聯排名更是僅次天使二刀流巨星大谷翔平的31轟。而他在今年3月的經典賽也代表古巴來台獻技，更在小組賽碰上台灣隊時，從味全龍投手陳冠偉手中敲出擊球初速112.2英里（180.5公里）的強勁安打。

羅伯特代表古巴出戰經典賽來台獻技。（資料照，歐新社）

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