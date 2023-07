MLB》曾來台獻技！白襪強打宣布參加全壘打大賽 8人名單正式底定

羅伯特。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕白襪強打羅伯特(Luis Robert Jr.)本季生涯首度入選全明星賽,今他更在自己的Instagram上宣布,將參加今年的全壘打大賽。

羅伯特是第7位參加全壘打大賽的球員,加入水手J.羅德里奎茲(Julio Rodriguez)、藍鳥小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)、道奇貝茲(Mookie Betts)、光芒阿羅薩雷納(Randy Arozarena)、大都會阿隆索(Pete Alonso)、金鶯拉契曼(Adley Rutschman)的行列。而隨後游騎兵重砲賈西亞(Adolis Garcia)也宣布參戰,全壘打大賽名單正式底定。

The 2023 Home Run Derby bracket is set.



Who is going to be the champion?! pic.twitter.com/1DraFKCqld