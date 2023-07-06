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MLB》被國民教頭要求檢查球棒 紅人大物怪力轟後手勢霸氣回應（影音）

2023/07/06 10:52

〔體育中心／綜合報導〕紅人今出戰國民一戰，紅人大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）在一次打擊中，被國民隊質疑球棒末端有不明裝置，要求裁判隊克魯茲進行檢查，結果隨後克魯茲開轟，還不忘用手勢做出回應。

打第四棒的克魯茲為紅人2局上首名打者，不過他球棒末端黏著的白色裝置引起國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）注意，並向前跟裁判要求檢察，裁判們短暫進行討論後也請克魯茲移除該裝置。

後續根據《Bally Sports Cincinnati》稱，該裝置為「Blast Motion」傳感器的外殼，該裝置用於讀取與追蹤球員揮棒時的進階數據。而克魯茲自上大聯盟以來就一直在使用此裝置，儘管大聯盟並未准許該裝置的在比賽中使用，但克魯茲球棒上僅是該裝置的外殼，因此該打席克魯茲又獲准裝回該裝置。

紅人大物新秀克魯茲。（美聯社）

而在前兩個席皆繳白卷後，克魯茲在5局上第三打席，鎖定國民大物葛雷（Josiah Gray）的紅中滑球，擊成右外野方向陽春砲，本季第4轟出爐。這發全壘打擊球初速111.6英里（179.6公里），飛行距離455英尺（138.6公尺）。而在開轟後，克魯茲面向自家休息室，指著球棒的末端，才開始繞壘。

克魯茲此役6打數擊出3支安打，有一發全壘打與1分打點，賽後打擊率提升至0.318，進攻指數0.892。紅人菜鳥先發亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）今繳出6局失1分好投，技壓5局就失5分的葛雷，加上國民後援拉索薩（Joe La Sorsa）中繼2局狂丟4分，紅人終場以9：2大勝國民。

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