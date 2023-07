MLB》驚悚！金鶯大物策動雙殺不成 場邊攝影慘遭爆頭（影音）

洋基主場攝影師被暴傳砸到頭,比賽因此暫停10分鐘。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在主場與金鶯進行4連戰的第3戰,不過比賽中發生了驚悚的一幕,金鶯大物游擊手韓德森(Gunnar Henderson)在一次策動雙殺中失敗,失手大暴傳讓球直接砸到了場邊攝影師的頭。

事情發生在5局下,洋基一壘有人時輪到沃爾普(Anthony Volpe)打擊,他擊出了內野滾地球,金鶯策動4-6-3的雙殺守備,不過游擊手韓德森傳向一壘時丟了一個大暴傳,直接砸到場邊攝影Pete Stendel的頭。

Pete Stendel被砸到後隨即痛苦倒地,比賽也因此被迫暫停約10分鐘,好消息是Pete Stendel被擔架抬出場時,有比出手勢回應球迷,表示自己沒問題,全場也傳出「MVP」的喊聲。而事發後Pete Stendel還能正常講話,意識也保持清醒。

本場比賽兩隊鏖戰至最後,9局上金鶯僅以4:3領先一分,不過該局歐赫恩(Ryan O'Hearn)敲出兩分砲追加保險分,終場就以6:3擊敗洋基。

