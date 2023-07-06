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加拿大公開賽》女單F4唯一參賽 世界球后山口茜挺進16強

2023/07/06 10:13

山口茜。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后日本名將山口茜今日在超級500系列加拿大羽球公開賽，以22：20、21：12擊敗18歲巴西選手維埃拉（Juliana Viana Vieira），晉級女單16強。

加拿大賽原本等級是超級100，本季升級成超級500，總獎金暴增至42萬美元，吸引不少好手報名，只是17日超級500南韓公開賽開打，24日有超級750日本公開賽，因此南韓安洗瑩、中國陳雨菲、台灣戴資穎都沒有參賽，唯獨山口茜以第一種子之姿持續出擊，也是她本季第8場BWF巡迴賽和安洗瑩並列女單F4之最，陳雨菲本季6站、戴資穎僅5站最少。

面對18歲的維埃拉，山口茜開賽狀況並不理想，陷入5：8落後，但她也有所反擊並取得19：14領先，想不到又被對手追成19：19，還浪費一個局末點機會，不過仍先下一城。小茜在第二局就沒有遇到太多難題，最終還是直落二獲勝，16強將對上丹麥的雅各布森（Julie Dawall Jakobsen）。

另外，印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）以21：16、21：9輕取加拿大21歲女將吳熙兒；泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon）以21：13、21：8力壓以色列的波麗卡波娃（Ksenia Polikarpova）。

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