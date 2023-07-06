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MLB》大谷翔平連3場熄火、打擊率跌破3成 天使3連戰遭教士橫掃

2023/07/06 11:27

大谷翔平今天對戰教士4打數無安打，近3場累積10支0，打擊率跌破3成。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流大谷翔平近日打擊陷入低迷，連續3場、10打數無安打，包括今天對戰教士的4支0，教士終場以5：3贏球，天使3連戰遭到橫掃。

大谷翔平昨日雙刀出擊，主投5局挨2轟狂失5分，因中指水泡提前退場，苦吞本季第4敗，打擊方面3打數也繳白卷，今天續戰教士打擊狀況依舊低迷，前3個打數都擊出二壘滾地球遭刺殺，8局上則敲出三壘飛球出局。大谷翔平此役4打數無安打，近3場累積10支0，打擊率也從3成降至2成96。

大谷翔平進入7月後18打數只敲出過一支安打，就是3日對戰響尾蛇所敲出的陽春砲，本季第31轟，大谷7月打擊率只有0成56，與6月的火燙表現判若兩人。

教士首局靠著天使投手山度瓦（Patrick Sandoval）牽制三壘跑者發生失誤，輕鬆跑回第1分，天使倫吉佛（Luis Rengifo）2局上就敲出適時安打助隊扳平，阿德爾（Jo Adell）第3局的長打則是打回超前分，但馬查多（Manny Machado）下個半局就敲安追平比分，6局下還敲出左外野陽春砲，助隊以3：2取得領先。

馬查多生涯在沛可球場共敲出66轟，超越「A-Gon」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）的紀錄，成為該球場敲出最多全壘打的球員。

天使的反攻也很快，泰斯（Matt Thaiss）回敬一發追平陽春砲，不過天使牛棚韋伯（Jacob Webb）和迪文斯基（Chris Devenski）未能壓制教士打線，7、8兩局各失1分，教士終場就以5：3擊敗天使，在主場取得3連勝。

大谷翔平。（今日美國）

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