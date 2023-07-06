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MLB》扯！紅雀火球男超離譜再見大暴傳 馬林魚戲劇性逆轉（影音）

2023/07/06 11:34

紅雀火球男希克斯發生離譜再見失誤。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀與馬林魚今上演一場打擊打戰，比賽到了9局下，握有1分領先的紅雀，眼看可輕鬆抓下該局第2個出局數，未料卻發生超級離譜的失誤，反倒讓馬林魚兵不血刃拿下再見分，難堪吞敗。

紅雀先發左投利伯拉托（Matthew Liberatore）今天出師不利，僅投0.1局就被打5支安打狂失4分，接替投球的哈德森（Dakota Hudson）與梅茲（Steven Matz）合計5局也掉了4分。不過馬林魚先發右投霍因（Bryan Hoeing）在第3局也狂丟5分，該局投完後就退場。雙方8局打完，紅雀以8：9落後。

9局上大物新秀沃克（Jordan Walker）一發2分砲幫助紅雀超前，9局下紅雀派出火球男希克斯（Jordan Hicks）關門，他率先保送首名打者後投出三振，接著又被連續擊出安打攻佔一、二壘，馬林魚輪到溫德（Joey Wendle）打擊，希克斯成功讓溫德擊出投手前軟弱滾地球，未料希克斯傳球時竟發生大暴傳，馬林魚壘上兩名跑者都回到本壘得分，最終以10：9逆轉氣走紅雀。

紅雀吞下近期3連敗，近8戰輸掉6場，35勝51敗戰績在國聯中區墊底，更是全聯盟戰績數一數二糟糕的球隊；而馬林魚則是拿下3連勝，目前50勝37敗在國聯東區落後龍頭勇士8場，在國聯外卡排名上則暫居第一。

馬林魚攻下再見分。（美聯社）

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