MLB》扯！紅雀火球男超離譜再見大暴傳 馬林魚戲劇性逆轉（影音）

紅雀火球男希克斯發生離譜再見失誤。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅雀與馬林魚今上演一場打擊打戰,比賽到了9局下,握有1分領先的紅雀,眼看可輕鬆抓下該局第2個出局數,未料卻發生超級離譜的失誤,反倒讓馬林魚兵不血刃拿下再見分,難堪吞敗。

紅雀先發左投利伯拉托(Matthew Liberatore)今天出師不利,僅投0.1局就被打5支安打狂失4分,接替投球的哈德森(Dakota Hudson)與梅茲(Steven Matz)合計5局也掉了4分。不過馬林魚先發右投霍因(Bryan Hoeing)在第3局也狂丟5分,該局投完後就退場。雙方8局打完,紅雀以8:9落後。

請繼續往下閱讀...

9局上大物新秀沃克(Jordan Walker)一發2分砲幫助紅雀超前,9局下紅雀派出火球男希克斯(Jordan Hicks)關門,他率先保送首名打者後投出三振,接著又被連續擊出安打攻佔一、二壘,馬林魚輪到溫德(Joey Wendle)打擊,希克斯成功讓溫德擊出投手前軟弱滾地球,未料希克斯傳球時竟發生大暴傳,馬林魚壘上兩名跑者都回到本壘得分,最終以10:9逆轉氣走紅雀。

This is how the Marlins walked off the Cardinals…



A brutal way to lose.



@BallyMarlins pic.twitter.com/yYagPQWGH5