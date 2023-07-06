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NBA》獨行俠3年10億報價搶防守大鎖 拓荒者有2天選擇跟進

2023/07/06 13:32

塞布林。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今透過三方交易引進塞爾提克前鋒威廉斯（Grant Williams），而根據《The Ahtletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，獨行俠將再端出3年3300萬美元（約新台幣10億）報價給2屆最佳防守陣容的拓荒者超級大鎖塞布林（Matisse Thybulle）。

根據NBA官網報導，由於塞布林屬受限自由球員，因此母隊拓荒者將有2天的時間，來決定是否跟進獨行俠的報價。

196公分的塞布林是防守能力非常好的側翼球員，其預測對手傳球途徑以及指揮防守的能力，讓他入選2屆年度最佳防守陣容二隊。上季他場均貢獻4.1分2籃板1.2抄截，在季中被七六人送往拓荒者，為拓荒者出賽22場，場均7.4分3.5籃板1.7抄截，三分命中率38.8%。

以東契奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）為進攻雙箭頭的獨行俠，上季團隊防守效率值排聯盟倒數第5，總管哈里森（Nico Harrison）受訪表示，球隊在休季期間最需優先鞏固的是防守與籃板，而從獨行俠交易來威廉斯，又提供報價搶塞布林的動作來看，獨行俠確實相當渴望在防守端做出補強。

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