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MLB》8局12K失1分超優質先發 千賀滉大敗投解套奪第7勝

2023/07/06 13:46

千賀滉大。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍強投千賀滉大，今天對戰響尾蛇繳出81局12K失1分的優質先發，主投108球創個人單場新高，大都會靠著阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）9上的追平陽春砲和坎哈（Mark Canha）的致勝三壘安打，終場以2：1氣走響尾蛇，近期拉出一波4連勝，千賀也收下本季第7勝。

千賀滉大今天在首局出現亂流，被帕多摩（Geraldo Perdomo）和卡洛爾（Corbin Carroll）接連敲出安打，所幸他用雙殺化解失分危機，之後4局只讓對手靠著四壞球保送和內野安打上壘，不過他在7局下遭沃克（Christian Walker）陽春彈砲轟，瞬間成為敗投候選人。千賀滉大此役先發8局用108球，創生涯單場最多用球數，被敲2支安打失1分，12次三振也追平個人單場最多，另有1次三振，防禦率降至3.31，最快球速為99英哩（約159.3公里）。

大都會打線沉睡了8局，終於在9局上甦醒，阿瓦瑞茲在2人出局後狙擊夏芬（Andrew Chafin），用右外野陽春砲扳平戰局，下一棒貝提（Brett Baty）也敲安，坎哈補上一支深遠的中外野三壘安打，助隊一舉超前，大都會終結者羅伯森（David Robertson）守下最後一局，勇奪本季第13場救援成功，千賀敗投解套外也喜迎本季第7勝。

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