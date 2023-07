NBA》狀元太香！溫班亞馬首秀門票被搶光 票價飆高

溫班亞馬。(資料照,歐新社)

〔記者粘藐云/綜合報導〕馬刺狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)預計在台灣時間週六夏季聯賽中登場,首秀迎來各方關注,外媒指出,該場比賽門票已銷售一空,且票價比夏季聯賽其他場次還有馬刺例行賽還要高出許多。

溫班亞瑪被譽為自詹姆斯(LeBron James)後最受期待的新秀,也毫無疑問以狀元之姿進入NBA。他即將在台灣時間週六夏季聯賽馬刺和黃蜂一戰中首度登場,和榜眼米勒(Brandon Miller)對決。

溫班亞瑪亮相也帶動比賽票房,外媒指出,該場比賽門票已經售罄,且一般夏季聯賽的平均票價大概40美元(約1224台幣)左右,馬刺例行賽票價約69美元(約2112台幣),而溫班亞瑪出賽的這一戰,均價達到186美元(約5694台幣)。不僅如此,他的加入直接帶旺馬刺的票房,下一季的主場季票套票已賣出約4000組。

