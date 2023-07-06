NBA》狀元太香！溫班亞馬首秀門票被搶光 票價飆高

溫班亞馬。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）預計在台灣時間週六夏季聯賽中登場，首秀迎來各方關注，外媒指出，該場比賽門票已銷售一空，且票價比夏季聯賽其他場次還有馬刺例行賽還要高出許多。

溫班亞瑪被譽為自詹姆斯（LeBron James）後最受期待的新秀，也毫無疑問以狀元之姿進入NBA。他即將在台灣時間週六夏季聯賽馬刺和黃蜂一戰中首度登場，和榜眼米勒（Brandon Miller）對決。

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溫班亞瑪亮相也帶動比賽票房，外媒指出，該場比賽門票已經售罄，且一般夏季聯賽的平均票價大概40美元（約1224台幣）左右，馬刺例行賽票價約69美元（約2112台幣），而溫班亞瑪出賽的這一戰，均價達到186美元（約5694台幣）。不僅如此，他的加入直接帶旺馬刺的票房，下一季的主場季票套票已賣出約4000組。

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Tomorrow's stars play here... pic.twitter.com/4oazQBN3zL — NBA Communications （@NBAPR） July 5, 2023

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