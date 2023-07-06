MLB》天使傷兵滿營吞3連敗 教士主帥談橫掃關鍵：必須讓大谷出局！

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使面對教士系列戰遭橫掃，二刀流巨星大谷翔平在此系列戰共計10打數0安打，還吞下2次三振，遭到教士投手群完美壓制，今賽後教士總教練梅爾文（Bob Melvin）也提到橫掃天使的關鍵。

大谷翔平在面對教士的系列賽，投球部分僅投5局狂失5分，更因中指起水泡退場；打擊方面也毫無建樹，僅靠2次四壞保送上壘。被問及如何壓制大谷時，教士總教練梅爾文還做出雙手合十的動作，似乎暗自慶幸球隊沒有慘遭大谷毒手。

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「有好幾次我們想讓把球投得比較開，甚至直接保送他（大谷）。」論及對決大谷時，梅爾文坦言，「但他打出很多二壘滾地球，這是平常在他身上看不到的。所以如果你要贏得一個系列賽，要橫掃他們的話，你必須讓他出局很多次。」

教士總教練梅爾文。（今日美國）

教士新秀後援投手柯斯格羅夫（Tom Cosgrove）在3連戰首戰曾三振大谷，在今天的比賽第8局又讓大谷擊出不營養高飛球出局。他表示，教士投手群在系列戰完美遵循他們的比賽計畫，「如果你徹底執行，就能穩定讓打者出局，我們這禮拜進展得很順利。」

天使在明星賽前還有2場面對道奇的「公路大戰」，目前45勝44敗的天使，離美聯第三張外卡有著4場勝差，要打進季後賽並非沒有機會，對此大谷透過翻譯表示：「從現在到全明星週的比賽非常重要，如果我們能夠贏下來，就很有機會（進季後賽）。」

不過天使在這個系列賽一口氣傷了楚奧特（Mike Trout）與倫登（Anthony Rendon）兩名球星，就連大谷自己也因右手中指水泡而無法在明星賽投球，天使總教練奈文（Phil Nevin）強調，即便天使現在傷兵滿營，仍需利用現有陣容，重新步上軌道。

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