晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》天使傷兵滿營吞3連敗 教士主帥談橫掃關鍵：必須讓大谷出局！

2023/07/06 15:22

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使面對教士系列戰遭橫掃，二刀流巨星大谷翔平在此系列戰共計10打數0安打，還吞下2次三振，遭到教士投手群完美壓制，今賽後教士總教練梅爾文（Bob Melvin）也提到橫掃天使的關鍵。

大谷翔平在面對教士的系列賽，投球部分僅投5局狂失5分，更因中指起水泡退場；打擊方面也毫無建樹，僅靠2次四壞保送上壘。被問及如何壓制大谷時，教士總教練梅爾文還做出雙手合十的動作，似乎暗自慶幸球隊沒有慘遭大谷毒手。

「有好幾次我們想讓把球投得比較開，甚至直接保送他（大谷）。」論及對決大谷時，梅爾文坦言，「但他打出很多二壘滾地球，這是平常在他身上看不到的。所以如果你要贏得一個系列賽，要橫掃他們的話，你必須讓他出局很多次。」

教士總教練梅爾文。（今日美國）

教士新秀後援投手柯斯格羅夫（Tom Cosgrove）在3連戰首戰曾三振大谷，在今天的比賽第8局又讓大谷擊出不營養高飛球出局。他表示，教士投手群在系列戰完美遵循他們的比賽計畫，「如果你徹底執行，就能穩定讓打者出局，我們這禮拜進展得很順利。」

天使在明星賽前還有2場面對道奇的「公路大戰」，目前45勝44敗的天使，離美聯第三張外卡有著4場勝差，要打進季後賽並非沒有機會，對此大谷透過翻譯表示：「從現在到全明星週的比賽非常重要，如果我們能夠贏下來，就很有機會（進季後賽）。」

不過天使在這個系列賽一口氣傷了楚奧特（Mike Trout）與倫登（Anthony Rendon）兩名球星，就連大谷自己也因右手中指水泡而無法在明星賽投球，天使總教練奈文（Phil Nevin）強調，即便天使現在傷兵滿營，仍需利用現有陣容，重新步上軌道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。