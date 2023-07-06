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NBA》首位「假摔」被吹技犯的苦主是他 美媒提出質疑（影音）

2023/07/06 13:10

雷霆後衛夏克爾福德防守灰熊前鋒拉拉維亞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方於昨日宣布，將祭出技術犯規來對付場上假摔球員的新制，並於夏季聯賽率先測試執行。而在今天灰熊對決雷霆的夏季聯賽，雷霆後衛夏克爾福德（Jaden Shackelford）就領到新制的第一個技術犯規。

比賽第二節剩4分49秒時，灰熊前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia）欲往禁區突破放籃，而他的右手肘也頂到夏克爾福德的頭部，夏克爾福德在接觸後順勢往後退好幾步，隨後裁判哨音響起，賞給夏克爾福德一次技術犯規，也讓拉拉維亞得以執行加罰後，灰熊重新握有球權。

然而透過影片發現，夏克爾福德的臉確實遭到拉拉維亞手肘撞擊，不過讓夏克爾福德領到技術犯規的，是他後續作出博取裁判哨音的肢體動作，這也正是NBA官方目前設法去遏阻的行為。NBA官方對於假摔的定義為「試圖透過誇大與對方球員接觸來欺騙裁判吹出不應有的犯規，或欺騙球迷導致認為裁判錯失吹判」。

據報導，NBA董事會將於美國時間7月11日，以線上會議進行投票，決定是否該全面實施新制度。《Yahoo Sports》則認為，以今天這場比賽的吹判，雖然新制度能有效降低球員假摔的機率，但似乎無法讓裁判的吹判準確度提升。

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