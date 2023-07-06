U18世界盃》拋開「名校迷思」 王念好野球人生豁然開朗

王念好。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕U18世界盃台灣隊重砲三壘手王念好，上月從北科附工畢業投入中職季中選秀，被視為首輪熱門人選，事實上，當初他能進穀保家商打球，拋開「名校迷思」 ，選擇到非一級強隊發展，野球人生豁然開朗。

王念好有個同母異父的哥哥楊皓然，畢業於穀保家商，現就讀開南大學，今年大學畢業將以捕手身分報名選秀，兄弟倆能否同時進職棒是一大話題。

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王念好透露，國中畢業原本有機會跟隨哥哥的腳步進入穀保家商，只是穀保人才濟濟，為了有更多出賽機會和舞台，他選擇就讀北科附工，「現在看起來，當初的選擇是對的，很開心自己做了這樣的決定。」

北科附工現役職棒校友包括陳柏毓、鄭浩均、張喜凱、周佳樂、蔣少宏、王政順、廖柏勳、李宇翔、邱辰、王詩聰與楊家勝，無論質或量都無法與穀保相比。

王念好去年征戰U18世界盃扛台灣隊中心棒次重擔，繳出打擊率2成94、上壘率5成、長打率4成71的成績單，今年可望再戰U18，他說，對自己打擊很有信心，只是三壘守備要再加強。

王念好表示，因為臂力不錯，少棒、青少棒時期都當過捕手，算是「捕手底」，同時兼守一壘，上高中才改練三、游，高二開始有球探關注，但他一直以中職為目標，畢竟國內職棒環境愈來愈好，未來如果打得好也是有機會旅外發展。

味全龍投手曹祐齊為前職棒名投曹竣崵之子，當初曹祐齊從長安國中畢業，穀保和平鎮高中都有意找他入隊，最終選擇進大理高中發展，是另一個拋開「名校迷思」的例子。

曹祐齊透露，大理青棒總教練黃文生，昔日是父親曹竣崵的教練，到大理發展，父親比較放心，另一關鍵是舞台，「如果我去平鎮或穀保，隊友都很強，可能因為競爭激烈更進步，但也可能因此沒有舞台發揮，從此一蹶不振，所以才會選讀大理。」

曹祐齊指出，青少棒時期最快球速不到130公里，並非出類拔萃的投手，表現只能算中上，他以廟與和尚比喻，「假如我去平鎮或穀保，也許是大廟小和尚，去大理就是小廟大和尚。」

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