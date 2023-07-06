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PLG》遭代理執行長伸鹹豬手 國王啦啦隊長Amber回應了！

2023/07/06 14:47

新北國王啦啦隊長Amber。（取自IG）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG代理執行長周崇偉今天遭爆料在KTV歡唱場合對新北國王啦啦隊長Amber伸鹹豬手，針對這起事件，Amber透過國王球團發出聲明說明原委，她表示，當時聯盟已經主動道歉，也積極處理，目前暫時接受聯盟的處理方式。

以下為 新北國王Queens啦啦隊 隊長 Amber倩宇聲明：

首先謝謝大家的關心

影片中唱歌的人確實是我

當天是我們幾位Queens的聚會，剛好在KTV樓下巧遇聯盟的人，被邀去他們包廂簡單打個招呼，當然也沒預想會發生這種事。

事發當下確實是很錯愕，所以我下意識的迅速大動作掙脫，並回到我們自己的包廂。

聯盟工作人員很快的也來我們包廂對於剛剛發生這樣的事致歉，同時也會要求其表示足夠誠意的致歉。

目前聯盟處理的態度相當積極，以及當事人目前的致歉態度誠懇，也得知聯盟後續將會給予懲處，所以，暫時接受聯盟的處理方式。

上述為事件的全貌，再次感謝各界的關心。


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