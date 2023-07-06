MLB》日、美的棒球完全不同？ 千賀滉大：感覺像是不同的運動

千賀滉大。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍投手千賀滉大今天主投局僅掉1分，送出平生涯單場最多的12次三振，大都會終場以2比1逆轉擊敗響尾蛇，千賀滉大收下今年第7勝。千賀滉大受訪表示，美職和日職的好球帶完全不同，可說是不同的運動。

千賀滉大今投完8局創本季單場最長投球局數，共用107球僅被敲4安，挨了一發陽春砲掉1分，送出12次三振，僅丟1次保送，摘得今年第7勝，賽後防禦率降至3.31。

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被問到今年上半季最滿意的地方，千賀滉大受訪表示，「我覺得沒有受傷正常登板，這是最重要的，要感謝幕後的球團人員、以及教練團。但球季還有一半，所以我需要保持自己的健康。」

千賀滉大。（今日美國）

對於日本和美國的棒球，千賀滉大直言，「不論是球還是投手丘都不同，最重要的是好球帶不同。」

「在美國，會把高的球判定好球，反而內、外側的好球帶偏窄，這和日本完全相反，感覺像是不同的運動。」千賀滉大指出，「在日本，即使投紅中，也不會有太大的打擊，但在這裡若投這樣的球可能會形成全壘打，所以我需要非常注意自己的控球。」

千賀滉大本季最大的問題在於保送過多，今年共投89.2局就出現47次保送並列全大聯盟第二多，平均每9局保送數高達4.72次是全大聯盟第二差。

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