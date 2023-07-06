T1》熬過左膝十字韌帶斷裂傷勢 楊承翰獲太陽續約

楊承翰。（台中太陽提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台中太陽於今正式宣布與楊承翰完成續約，雙方簽下2年延長合約。即將在新賽季中回歸，與球隊力拚優秀成績。

楊承翰身高186公分，體重80公斤在2021年T1聯盟新人選秀會中以第二輪獲得台中太陽指名選中。楊承翰在新人選秀體測會中以站立摸高（232公分）及垂直起跳摸高（322公分）差距共90公分的成績，成為摸高項目中表現最佳的球員。

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楊承翰在T1元年2022-2023賽季都有先發的機會，球團很刻意培養這名有潛力年輕新秀，非常不幸的在2021年賽季當中在練習時受傷，左膝十字韌帶斷裂，這段期間一直處於復健、訓練的狀態。

楊承翰利用這一年間積極的復健，保持最好的狀態，即便沒辦法上場，但他每場比賽都會與球團一起到場，吸取隊友們在場上的表現及經驗，隨時為了做好回歸而戰的準備。

如今楊承翰已復健完成，談到獲得球團續約時表示：「太陽隊是我職業生涯的第一個球隊，在受傷期間球團對我的幫助很大，可以重新回到球場健康的打球是特別的珍惜，傷後復出我想繼續待在對我身體狀態瞭如指掌的球團打球，我喜歡這個球隊，謝謝太陽球團對我的信任，新的賽季我會用最大的努力幫助球隊贏球。」

總教練塔克老也對於楊承翰有很大的期待：「他是一名很有淺力、很有天份的年輕球員，新賽季期待他有更好的表現，幫助球隊拿到更好成績。」

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