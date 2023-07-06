溫網》墨鏡戴起來！兩對高顏值情侶攜手出戰混雙

〔體育中心／綜合報導〕希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）近日與西班牙女友芭多莎（Paula Badosa）愛得高調，兩人不僅場下形影不離，現在更要攜手搭檔混雙，本屆溫網混雙賽場將有兩對情侶要力拚佳績。

西西帕斯今晨在五盤大戰中擊敗奧地利名將提姆（Dominic Thiem），下輪將要面對地主老將穆雷（Andy Murray），而此次他「三線出擊」，除單打外，將與弟弟P.西西帕斯（Ptros Tsitsipas）搭檔雙打，更要與女友芭多莎合拍雙打，兩人首輪就要碰上頭號種子美國組合克萊吉塞克（Austin Krajicek）／佩古拉（Jessica Pegula）。

請繼續往下閱讀...

除了上述這對愛侶外，英國地主甜心波爾特（Katie Boulter）也將與澳洲男友德米納爾（Alex de Minaur）出戰混雙，雙方已經交往兩年，這次是首度合拍雙打，第一輪對手將是澳洲組合皮爾斯（John Peers）／亨特（Storm Hunter）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法