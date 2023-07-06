中職》猛電二軍霸主味全！ 富邦狂數據平聯盟紀錄

肯特。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今天在二軍持續推派一軍級投打上場維持球感，先發壓出洋左投肯特，率隊以9：3狂電二軍龍頭味全龍隊，以連續25局無失分追平聯盟二軍最長紀錄，奪下3連勝追上樂天桃猿二軍，並列第2名。

富邦今天讓李宗賢、王苡丞、范國宸、申皓瑋、戴培峰等等一軍戰將擔任先發。王苡丞猛2支安打貢獻了3分打點，范國宸敲出全壘打敲進2分打點，申皓瑋也有全壘打演出，戴培峰也是2支安打，一軍主力的手感都維持不錯。

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富邦肯特先發3局無失分，郭俊麟、王尉永、岳少華等一軍級牛棚也都沒有失分，眼看有機會連續3場完封對手，可惜李建勳在8局下失分，連續局數無失分停在25局。

富邦二軍前2場完封兄弟二軍、台鋼雄鷹，今天對味全二軍前7局無失分，連續25局追平2007年中信二軍、2013年統一獅、2022年樂天二軍的連續25局無失分的聯盟二軍紀錄，而一軍紀錄是2003年興農牛的38局。

富邦二軍最近3場比賽端出豪華投手連線，去年首輪大物投手黃保羅在7月1日先發7局無失分率隊完封中信二軍，這2天則是幾乎推派全一軍投手陣容來壓制台鋼雄鷹、味全龍，協助選手在比較長的上下半季空擋保持球感。

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