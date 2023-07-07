卡拉斯科率大都會挑戰五連勝 今日賽事預告與轉播

卡拉斯科。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場比賽轉播，第一場是遊騎兵對決紅襪，遊騎兵將派出艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）對決紅襪克勞佛（Kutter Crawford），第二場是大都會對決響尾蛇，大都會卡拉斯科（Carlos Carrasco）對上的是響尾蛇尼爾森（Ryne Nelson），第三場則是海盜對決道奇，海盜將派出奧維多（Johan Oviedo）對上本季狀態不佳的烏里耶斯（Julio Urias），喜愛大聯盟的球迷記得收看囉！

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網球部分溫布頓即將迎來單打，第二、三輪的賽事，男單頭號種子艾卡拉茲 （Carlos Alcaraz）將對上法國選手穆勒（Alexandre Muller），另外我國好手謝淑薇、史崔可娃（Barbora Strycova）組合、詹詠然、詹皓晴組合都將在女雙首輪賽事中登場，球迷別錯過轉播囉！

MLB

07:00 遊騎兵@紅襪 愛爾達體育1台

09:30 大都會@響尾蛇 緯來體育

10:00 海盜@道奇 愛爾達體育1台

日職

17:00 軟銀@樂天 ELEVENSPORTS2

溫布頓網球公開賽

17:00 第三輪 博斯網球

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