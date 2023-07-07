晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

卡拉斯科率大都會挑戰五連勝 今日賽事預告與轉播

2023/07/07 06:54

卡拉斯科。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場比賽轉播，第一場是遊騎兵對決紅襪，遊騎兵將派出艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）對決紅襪克勞佛（Kutter Crawford），第二場是大都會對決響尾蛇，大都會卡拉斯科（Carlos Carrasco）對上的是響尾蛇尼爾森（Ryne Nelson），第三場則是海盜對決道奇，海盜將派出奧維多（Johan Oviedo）對上本季狀態不佳的烏里耶斯（Julio Urias），喜愛大聯盟的球迷記得收看囉！

網球部分溫布頓即將迎來單打，第二、三輪的賽事，男單頭號種子艾卡拉茲 （Carlos Alcaraz）將對上法國選手穆勒（Alexandre Muller），另外我國好手謝淑薇、史崔可娃（Barbora Strycova）組合、詹詠然、詹皓晴組合都將在女雙首輪賽事中登場，球迷別錯過轉播囉！

MLB

07:00 遊騎兵@紅襪 愛爾達體育1台

09:30 大都會@響尾蛇 緯來體育

10:00 海盜@道奇 愛爾達體育1台

日職

17:00 軟銀@樂天 ELEVENSPORTS2

溫布頓網球公開賽

17:00 第三輪 博斯網球

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。