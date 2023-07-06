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WTT挑戰賽》直落三擺平老搭檔廖振珽 林昀儒率先挺進男單16強

2023/07/06 16:44

林昀儒直落三打敗老搭檔廖振珽，晉級男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第10的林昀儒今天下午在WTT盧比安納球星挑戰賽男單次輪，以直落三解決雙打老搭檔廖振珽，16強將遭遇非洲天王阿魯納和香港直拍橫打名將黃鎮廷的勝方。

世界排名91的廖振珽這一站表現精湛，他在男單資格賽連續擊退印度的塔卡爾、英國渥克和世界排名64的日本好手及川瑞基，正賽首輪更克服局數1:2落後，以3:2逆轉生涯最佳世界排名12的英國一哥皮契福德，爆冷闖進32強。

林昀儒過去在國際賽長期和廖振珽搭配男雙，上週兩人在台南全運會資格賽也披上台北市戰袍並肩作戰，不過，這回卻是隔網對抗，也是兩人在國際賽首次交手。

首局，林昀儒表現強勢，4:0開局後很快地以10:5聽牌，隨後小林連續正手失誤錯失3個局點，最後仍靠著招牌的反手擰接發球造成對手回球出界，11:8先馳得點。

第二局，廖振珽連續出現幸運的擦網及擦邊球，開局取得4:2領先，但林昀儒很快地做出調整，以一波9:1的回擊，11:5再下一城。

雙方在第三局展開拉鋸，互有領先，林昀儒在8:7領先時，連續反手擰、正手搶攻得手，10:7率先逼出賽末點，最後以11:8贏得這場「台灣內戰」。

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