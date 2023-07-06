MLB》法官本季能重返球場嗎？ 本人受訪透露復原狀況

賈吉。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕洋基當家球星賈吉（Aaron Judge）在六月初在道奇球場撞上右外野牆上導致右大腳趾扭傷後，至今都還沒辦法回到球場，對此賈吉及洋基高層都對他目前的狀況作出了回應。

在球隊以6:3敗給金鶯的比賽後，賈吉接受記者訪問時表示自己受傷的腳趾已經逐步康復，但他也提到：「我認為這永遠都不會讓我感到完全正常（指腳趾），我可以很好的走動，但是任何受傷都可能持續困擾著我一年、兩年甚至更久，你永遠都不會知道接下來這段時間身體會是什麼感覺。」

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而球隊高層在接受訪問時仍對賈吉會在本季重返球場充滿信心，雖然球隊從未明確表示這個傷勢需要多長時間恢復，但他近期已經可以開始進行接球及打擊的訓練，比起六月底時當時僅能在泳池進行復健有著巨大進展，這也讓球團對賈吉近期展現出的狀態感到樂觀。同時賈吉本人也排除了將在球季中進行手術以求根治的可能，以上消息都讓他本季能重返賽場的可能性大增。

從過去的經驗來看，賈吉本人對於自身傷勢的評估都是比球團更加保守的，當時他手腕骨折時的癒合時間也比洋基當時公開的時間表還要長，所以從賈吉本人口中得知傷勢正逐步改善是一件絕對值得樂觀的消息。

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