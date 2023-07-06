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棒球》親曝效力獨立聯盟的原因 36歲陽岱鋼透露現階段目標

2023/07/06 18:14

陽岱鋼。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕36歲的旅外好手陽岱鋼結束日職生涯後轉戰美國獨立聯盟，近日接受日媒訪問，暢談旅美的心路歷程。

《Full-Count》記者川村虎大近日採訪目前效力大西洋聯盟高點搖椅隊（High Point Rockers）的台灣野手陽岱鋼，觀察到36歲的他身體狀態完全不輸日職時期，甚至覺得他「肩膀也變得更強壯了」。

陽岱鋼則透露，目前自己狀態很好，「和年齡無關，隊友都是20幾歲的選手，我年紀比較大，但只要上了場就會全力以赴。」

獨立聯盟的環境不比日職，在當地比賽結束後還營業的店家不多，陽岱鋼說自己在4月受傷後開始自己下廚，「在日本的時候只會考慮油的攝取量，來到這裡開始學習營養方面的知識。」

陽岱鋼在結束2021年球季後離開日職、決定赴美挑戰，但他說其實對美國的憧憬從2006年加盟火腿前就存在了，也曾考慮不要待日職直接去美國，但最後還是決定先在日本取得成績再赴美。

「很難走自己想走的路，」陽岱鋼表示，如今覺得留在日本打球的決定是對的，但對於當年未竟的夢想還有留戀，「我想到海外打球、想體驗棒球，所以來到這裡。」

新的環境帶來不同的體驗，陽岱鋼也體會到日美兩地訓練的不同，他以為日本的訓練量更大，但獨立聯盟的隊友也都是每天早早報到，「日本因為練習過程較長，是在訓練的過程準備比賽，美國對於比賽的準備在訓練開始時就已經結束了，我體會到意識這件事很重要。」

34歲時才赴美，陽岱鋼提及現在的目標表示，「這裡是勝負的世界，無論年紀多大，我想展現最佳狀態，看自己能到達什麼樣的境界。」

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