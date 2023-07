MLB》遭對手質疑球棒 紅人大物開轟後嘲諷動作讓國民教頭不喜歡

紅人大物新秀克魯茲。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕國民今天和紅人之戰發生插曲,紅人大物新秀克魯茲(Elly De La Cruz)被國民教頭馬丁尼茲(Dave Martinez)質疑球棒末端有不明裝置,導致他一度拿下這個裝置。克魯茲在第5局擊出大號全壘打後,還做出手勢回應國民隊休息室。國民最後以2比9輸球,馬丁尼茲賽後坦言,不喜歡克魯茲在開轟後的動作。

克魯茲在球棒末有一個的橡膠感應器,是用來偵測揮擊的進階數據。克魯茲在第2局打擊時,被馬丁尼茲質疑球棒有不明裝置,一度被裁判要求拿下,但大聯盟官方和裁判確認後,又允許克魯茲戴上該裝置。

紅人大物新秀克魯茲被檢查球棒。(美聯社)

第5局上,克魯茲擊出右外野大號全壘打,這轟的飛行距離有455英尺之遠,克魯茲先是對國民隊休息區用手比著球棒末端的裝置,接著才開始繞壘。

克魯茲透過翻譯表示,「這就是我們在春訓使用的東西,它只是一個感應器,但這個球棒上只有塑膠,除此之外沒有其他東西。我從2021年開始就使用它,使用這個感到更舒適。」

至於開轟後對著國民隊休息室比出的手勢,克魯茲說明,「就是告訴大家,那個不是我表現出色的原因,而是因為我在球場上付出的努力。」

「我不是想嘗試懲罰那個孩子,我喜歡他打球的方式。」馬丁尼茲則說,「但我不喜歡他擊出全壘打後的動作,我們可以不要這樣。他在大聯盟至今只有兩週的時間,但他會成為一名出色的選手。」

