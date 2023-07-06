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MLB》遭對手質疑球棒 紅人大物開轟後嘲諷動作讓國民教頭不喜歡

2023/07/06 18:10

紅人大物新秀克魯茲。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕國民今天和紅人之戰發生插曲，紅人大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）被國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）質疑球棒末端有不明裝置，導致他一度拿下這個裝置。克魯茲在第5局擊出大號全壘打後，還做出手勢回應國民隊休息室。國民最後以2比9輸球，馬丁尼茲賽後坦言，不喜歡克魯茲在開轟後的動作。

克魯茲在球棒末有一個的橡膠感應器，是用來偵測揮擊的進階數據。克魯茲在第2局打擊時，被馬丁尼茲質疑球棒有不明裝置，一度被裁判要求拿下，但大聯盟官方和裁判確認後，又允許克魯茲戴上該裝置。

紅人大物新秀克魯茲被檢查球棒。（美聯社）

第5局上，克魯茲擊出右外野大號全壘打，這轟的飛行距離有455英尺之遠，克魯茲先是對國民隊休息區用手比著球棒末端的裝置，接著才開始繞壘。

克魯茲透過翻譯表示，「這就是我們在春訓使用的東西，它只是一個感應器，但這個球棒上只有塑膠，除此之外沒有其他東西。我從2021年開始就使用它，使用這個感到更舒適。」

至於開轟後對著國民隊休息室比出的手勢，克魯茲說明，「就是告訴大家，那個不是我表現出色的原因，而是因為我在球場上付出的努力。」

「我不是想嘗試懲罰那個孩子，我喜歡他打球的方式。」馬丁尼茲則說，「但我不喜歡他擊出全壘打後的動作，我們可以不要這樣。他在大聯盟至今只有兩週的時間，但他會成為一名出色的選手。」

紅人大物新秀克魯茲被檢查球棒。（法新社）

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