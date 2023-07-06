PLG》爆出熊抱啦啦隊員風波 代理執行長周崇偉發聲了

PLG行銷策略總監周崇偉代理執行長。（PLG提供）

〔體育中心／綜合報導〕P. LEAGUE+代理執行長周崇偉今遭爆料在聚會中對新北國王啦啦隊長Amber伸鹹豬手，且還有影片為證。對此他稍早也在臉書發文道歉，表示當天的行為確實不恰當，願意接受所有的批評與指教。

周崇瑋臉書全文如下：

在三週前的KTV聚會，我確實做了不恰當的事情，在事情的隔天也非常自責，並向當事人道歉，同時也向公司自請處分，針對當天晚上的荒唐行為，我願意接受所有的批評與指教。

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關於暫代聯盟執行長一職，在得知時本來就知道執行長一職所承擔的責任與壓力，還有需要的能力與眼界，是現階段的我所遠遠不足的，暫代這個職務並不是升遷或肯定，而是讓聯盟可以運作該運作的，以及給董事會有更多的時間去討論適任人選。

在暫代職務後就爆出這樣的事情，造成整個聯盟與各球團的麻煩，我知道自己要為此負責，現在也已經將我的想法告知董事會，就靜待董事會決議。

不過關於我沒有做過的事和沒有傳過的訊息，我還是要用行動澄清，所以網路上流傳我不知道跟誰的不實對話紀錄，我已經完成報案，接下來就交給警察了。

再次表達，我當天的行為是非常不恰當的，所有的批評與指教我都虛心檢討，也再次表達我的歉意。



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