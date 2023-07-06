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MLB》籲天使交易大谷翔平 名球評開酸：沒人關心這隊

2023/07/06 20:58

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平季後將成為自由球員，未來動向引發高度關注。《ESPN》知名球評史密斯（Stephen A. Smith）認為，天使應該要把大谷交易，甚至還酸沒有人關心天使隊。

史密斯在節目「First Take」直言，大谷是現代版的貝比魯斯（Babe Ruth），但連他都會被交易，當時從紅襪被交易到洋基，「貝比魯斯都被交易了。他（大谷）就不會嗎？誰說的？何時？你必須要交易他，不能白白放他走。」、「這人是我們見過最接近貝比魯斯的人。」

史密斯也在節目中開酸天使隊，「洛杉磯安納罕天使隊，沒有人在乎你，沒有任何一人...我經常在洛杉磯逗留，自己從來沒有聽過有人在談天使隊，我們喜歡開車經過這座球場，看起來很漂亮，但沒人在乎，你們是不重要的。」

天使隊近期吞下3連敗，目前戰績45勝44敗暫居美聯西區第三，和美西龍頭遊騎兵有著7場勝差。天使隊史前一次打進季後賽，已經是2014年的時候。

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