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日職》「中4日」熱投128球 前塞揚強投鮑爾完投9局摘先發5連勝

2023/07/06 20:11

鮑爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟塞揚強投、本季轉戰日職橫濱DeNA的鮑爾（Trevor Bauer），今天熱投128球完投9局失掉2分，幫助橫濱DeNA在主場以3比2擊敗養樂多燕子。橫濱DeNA贏球後，和中央聯盟龍頭阪神虎有1.5場的勝差。

鮑爾開賽讓對手6上6下，第3局被養樂多並木秀尊擊出帶有1分打點的適時安打。橫濱打線在第5局靠著對手2次守備失誤，以及桑原將志和洋砲索托（Neftali Soto）的關鍵安打，單局進帳3分。

鮑爾在第8局被養樂多洋砲桑塔納（Domingo Santana）敲適時安掉分，但鮑爾及時穩定，三振養樂多強打村上宗隆，結束該半局。第9局鮑爾續投，連續解決三人，最後以熱投128球完投9局，幫助橫濱中止2連敗。

總計鮑爾完投9局被敲4支安打，送出7次三振，另有3次保送，失掉2分，收下今年第6勝，此戰最快投到157公里，這是鮑爾今年第2場完投勝。鮑爾近期則是處於先發5連勝的狀態。

鮑爾前一次先發是在7月1日，當時面對中日龍，他主投6局被敲10安，受到隊友守備失誤影響，失掉2分有1分自責，無關勝敗；養樂多43歲老將石川雅規中繼5局失3分都非責失，吞本季第5敗。

鮑爾。（資料照，美聯社）

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