NBA》勇士今夏為何沒簽長人？ 美媒報導點出關鍵

薩里奇。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在上週有報導指出薩里奇（Dario Saric）有非常高的機率將在今夏加盟勇士，沒想到至今雙方卻沒有進一步的簽約消息，對此美媒報導點出薩里奇為何還沒與勇士簽約的關鍵。

《Yahoo Sports》資深記者費雪（Jake Fischer）報導指出勇士與薩里奇之間為何沒有達成協議的關鍵在於里拉德（Damian Lillard）向拓荒者請求交易。由於里拉德希望能前進熱火，但在熱火沒有足夠籌碼換到里拉德的情況下，需要第三方甚至第四方的加入才能滿足拓荒者的需求。這樣的情況導致部分球隊的最終陣容很有可能在這筆交易發生後產生一定的改變。

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據消息人士指出:「熱火曾告知像是畢斯利（Malik Beasley）這樣的老將，球隊將等到該筆交易完成後才會繼續進行補足陣容名單的工作。這樣讓畢斯利最終選擇轉投公鹿。而雖然勇士全力追求薩里奇的加盟，但因里拉德的交易案出現且可能牽涉多支球隊，所以這讓薩里奇決定下家前會先看里拉德交易案的進度再做出選擇。」

薩里奇是一位具有一定的傳球能力的內線球員，生涯至今繳出11分、5.6籃板及1.9助攻的全能表現，同時208公分的身高也能大大補足勇士陣容禁區高度不足的問題，但在里拉德交易案尚未定案的情況下，讓勇士必須再多等一段時間才能簽下這位他們心儀已久的內線人選。

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