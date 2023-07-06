WTT挑戰賽》苦戰5局不敵中國「藝高組合」 林昀儒/陳思羽無緣4強

林昀儒/陳思羽激戰5局不敵中國組合，無緣晉級4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第5的林昀儒/陳思羽今晚在WTT盧比安納球星挑戰賽激戰5局後，以2:3敗給中國「藝高組合」林高遠/王藝迪，無緣晉級4強。

這也是林昀儒和陳思羽自去年阿拉木圖挑戰賽搭檔以來所吞下的第3敗，這3敗全都輸給中國組合，包括之前兩度輸給世界排名第一的王楚欽/孫穎莎。

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林高遠/王藝迪雖然在上週的札格瑞布挑戰賽才首度搭配，但他們在8強戰大戰5局才敗給王楚欽/孫穎莎，展現強大競爭力，這一站他們首輪也以直落三輕鬆解決世界排名第6的印度組合賈納納塞卡倫/芭特拉。

面對陌生的林高遠/王藝迪，林陳配首局在10:8領先時，雖一度浪費兩個局點被追到10平，但關鍵時刻，林昀儒反手快撕得手，隨後王藝迪一記正手機會球打丟，林陳配12:10先馳得點。

第二局，林陳配從開局2:7落後一度追到7:8，迫使中國組合叫暫停。恢復比賽後，陳思羽擺短掛網、王藝迪正手反拉、林高遠隨後再補上一記正手搶攻，林陳配7:11被扳回一城。

林陳配第三局雖然在3平後連丟5分，6:11再丟1局，但第四局很快做出調整，陳思羽也找回進攻手感，在7:1開局後，很快地以11:4扳平戰局。

決勝局，林昀儒和陳思羽在開局1:6大幅落後下苦苦追趕，一度追至8:9，眼看就要逆轉，但決勝時刻，王藝迪接發球大膽的正手搶拉得手，隨後陳思羽接發球掛網，最終以8:11飲恨。

男雙方面，廖振珽/黃彥誠也以10:12、9:11、8:11不敵南韓頭號種子林鐘勳/安宰賢，今年第三度在8強止步。

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