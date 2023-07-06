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溫網》38歲瓦林卡相隔8年再闖32強 約戰喬科維奇

2023/07/06 21:15

瓦林卡。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕拿過三座大滿貫冠軍的38歲瑞士老將瓦林卡（Stan Wawrinka），今天在溫布敦網球錦標賽以6：3、4：6、6：4、6：2擊敗阿根廷29種子艾切維利（Tomas Martin Etcheverry），繼2015年後再度打入草地大滿貫32強。

瓦林卡在2014年澳洲公開賽，搶下生涯首座大滿貫，2015年法網、2016年美網決賽則兩度擋下喬科維奇（Novak Djokovic），生涯共拿三座大滿貫金盃，也屬於一代名將。

只是隨著年齡漸增，瓦林卡自2020年法網後就再也無法躋身大滿貫32強，如今挾著高達93％一發贏球率，以及31記致勝球，強壓23歲的艾切維利，也是他繼2015年後再度打入溫網32強。

巧的是，瓦林卡將在下一輪27次交鋒喬科維奇，過去26次交手，喬帥共取得20勝。至於瓦林卡兩度在大滿貫決賽擋下喬帥，外媒就直呼瓦林卡曾經是喬科維奇生涯的最大敵人之一。

不過，瓦林卡生涯最不會打的就是溫網，僅2014、2015年曾打入8強，其他都第一輪、第二輪就止步居多，至於喬科維奇迄今已在溫網狂掃30連勝，預料還是可以再過一關，續朝5連霸之目標邁進。

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