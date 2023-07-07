NBA》「這人根本不像籃球員！」 嘴綠酸同屆選秀會的前魔術好手

D.格林。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士攻守核心「嘴綠」D.格林（Draymond Green）近日上快艇球星P.喬治（Paul George）的播客節目時，談到當時2012年選秀會中，認為前魔術球員尼克森（Andrew Nicholson）看起來根本不像是名籃球員。

D.格林是在2012年選秀會中，在第二輪第35順位被勇士選中。他生涯在NBA賽場征戰11年，為勇士摘得4座總冠軍，他也曾獲選為年度最佳防守球員、四度入選明星賽。D.格林日前以4年1億美元合約，續留灣區，盼再為勇士拿到另一座金盃。

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P.喬治在自己的播客節目中問D.格林，當年選秀會中，哪一位新人在他前面被選中是最誇張的？D.格林則是回答，「這不是貶低任何人，但尼克森在我之前被選中了（首輪第19順位）...當時你們把我們作為能在籃下打球的大個子相比較，但我看這個傢伙，首先，他根本不像一名籃球員。」

「當你在一支球隊中，看著球場另一邊，如果你看到那些不像籃球選手的人，你會自動失去尊重。」D.格林指出，「他的體型很怪，他走路的樣子、講話的方式都很奇怪，我不相信這傢伙在籃球方面會比我還要好，我就是看不到。所以這是一個真的、真的讓我很生氣的事情。在我之前有好幾個人被選中，但這是一個讓我感到不滿的狀況。」

尼克森在2012-13菜鳥球季出賽75場，平均有7.8分、3.4籃板的表現，他在2016-17賽季也分別效力過巫師和籃網。尼克森在NBA生涯一共出賽285場，場均有6分、3籃板的表現。尼克森在去年加入由中國和香港組成的灣區翼龍。

前魔術球員尼克森（右）。（資料照，美聯社）

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