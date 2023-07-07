NBA》里拉德只想去熱火！ 沃神曝經紀人警告其他球隊別出價

里拉德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕里拉德（Damian Lillard）的經紀人出招了，據知名記者《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）消息指出，他的經紀人近期正在一一打電話給有興趣交易的球隊，並警告他們不要向拓荒者提出交易申請。

沃納洛斯基指出，當拓荒者一方正在尋求聯盟更好的交易機會時，里拉德的經紀人古德溫（Aaron Goodwin）正在一直打電話給聯盟內潛在的交易對象，並警告他們不要試著交易里拉德。古德溫警告熱火以外的球隊，交易里拉德等於交易一個不開心的球員。隨著這一策略的實施，會讓其他球隊對這筆交易心生畏懼，同時也等同於阻斷了拓荒者能獲取更好報價的機會，讓里拉德最終能前往自己想要加入的熱火。

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據沃納洛斯基報導指出，拓荒者GM克羅寧（Joe Cronin）已經明確表示他們會尋求聯盟所有球隊的報價。熱火在失去斯特魯斯（Max Strus）及文森（Gabe Vincent）後絕對希望能在交易市場中換取里拉德來補足後場戰力，無奈目前手中的籌碼確實難以滿足拓荒者的要價。

里拉德在效力拓荒者長達11年的情況下終於首度申請「賣我」，同時希望能到一個有利爭冠的球隊並不令人意外，但在里拉德（Damian Lillard）不像畢爾（Bradley Beal）擁有霸王條款的情況下，拓荒者有權把他換至聯盟任一支球隊，為避免這個狀況的發生，古德溫只好使出這樣的手段干預交易來避免自己的客戶對最終的去處感到不滿。

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