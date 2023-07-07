NBA》永遠的傳奇黑曼巴！Kobe四登NBA 2K封面

《NBA 2K24》確定由湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩登上封面。（取自推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕全球知名的籃球競技電玩《NBA 2K》系列 ，每代「封面人物」都是球迷焦點， 《NBA 2K24》確定由湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）在兩款主要版本挑大梁，這也是Kobe第四次登上封面。

已故的名人堂球星布萊恩，將擔任「Kobe Bryant Edition」和「Black Mamba Edition」兩款主要版本的封面球星，遊戲開發商 Visual Concepts 總裁湯馬斯（Greg Thomas）透過聲明表示：「當我們與布萊恩一起慶祝《NBA 2K》問世 25 週年之際，我們懷念他所留下的傳奇，以及對籃球運動世代人們的重大影響。」先前《NBA 2K21》版本，當時布萊恩出現在《黑曼巴永恆版》封面，這是他和13歲女兒吉安娜 （Gianna Bryant）2020 年元月因直升機失事喪生後幾個月公布。

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令人又愛又恨的布萊恩。曾助湖人隊5度贏得 NBA 總冠軍，在洛杉磯效力長達20 個賽季，並於2016 年退役，2020 入選奈史密斯籃球名人堂。

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