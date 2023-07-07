MLB》大谷挑戰本季美聯MVP 教士明星：他對去年的賈吉耿耿於懷

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平本季二刀流表現持續進化，不少專家認為他就是現代版貝比魯斯（Babe Ruth），儘管近期傷兵滿營的天使遭教士橫掃，大谷也陷入10打數0安打小低潮，還是讓教士明星三壘手馬查多（Manny Machado）對大谷讚譽有加。

大谷本季有望再度拿下美聯MVP，這也讓馬查多受訪談到大谷時，也肯定他今年的成績，「他的表現很特別，你知道他的能耐，以及所能締造的成就。」

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不過去年美聯MVP，是由洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）以破紀錄的單季62轟拿下。對此馬查多認為，這反而驅使大谷有了更強大的動力，「去年他沒贏得MVP，因為賈吉扛了62轟，我覺得他對此感到耿耿於懷，所以決定要超越賈吉。」

大谷上季打擊三圍為.273/.356/.519，扛出34轟與95分打點，這樣的成績要拿MVP自然沒有問題，但賈吉去年打破馬里斯（Roger Maris）的史詩賽季也是無人能及，獲得MVP當之無愧。

不過今年大谷更是全面進化，就算近期面臨小低潮，本季目前依舊有.296/.383/.650的打擊三圍，3支三壘安打、31轟、進攻指數1.033、177 OPS+與217壘打數都是全大聯盟之最，相當有望挑戰個人生涯第二座美聯MVP。

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