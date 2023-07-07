MLB》兩大強投互別苗頭合飆17K！藍鳥11上海灌6分刺破白襪

貝里歐斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥與白襪系列戰第三場交手，雙方先發投手貝里歐斯（Jose Berrios）與林恩（Lance Lynn）互別苗頭，雙雙繳出超優質先發，也讓這場焦土戰延長至第10局結束，兩隊依舊掛蛋，然而藍鳥11局上大爆發，最終擊敗地主白襪。

藍鳥貝里歐斯與白襪林恩兩人今個別上演7局無失分優質先發，且都只被打出1支安打，投出1次保送，貝里歐斯飆出6次三振，林恩更狂飆11K，兩人互相封鎖對方打線，雙方牛棚也力保不失，一直到10局打完，記分板上掛著20顆鴨蛋。

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然而戰況進入11局上後豬羊變色，白襪換上後援左投巴默（Aaron Bummer），他在三振柯克（Alejandro Kirk）後遭遇亂流，接連被藍鳥機關槍式的擊出5支一壘安打，狂丟4分後退場。白襪這時再換上蕭（Bryan Shaw），但他在滿壘時又被小比吉歐（Cavan Biggio）擊出二壘安打丟2分，其中有1分還要算在巴默頭上，藍鳥6：0領先。

11局下藍鳥派出哈奇（Thomas Hatch），但他被柯拉斯（Oscar Colas）與范恩（Andrew Vaughn）連續安打失掉2分，又保送班尼泰迪（Andrew Benintendi），藍鳥當機立斷再換上賈西亞（Yimi Garcia）救火，他也不負眾望關門成功，藍鳥以6：2力退白襪，收下2連勝。

林恩。（美聯社）

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