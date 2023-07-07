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MLB》洋基近年第三起家暴案 「法官」受訪難掩沮喪

2023/07/07 10:56

柯德洛。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日大聯盟對違反家暴、性侵政策的洋基31歲後援右投柯德洛（Jimmy Cordero）祭出2023年整季禁賽處分，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）在得知此事後，受訪時也難掩沮喪之情。

柯德洛是洋基自2015年大聯盟實施家暴、性侵政策以來，第三位因違反政策而遭到聯盟禁賽的球員。2020年，赫曼（Domingo German）因對女友家暴被禁賽81場；2015年，當時還效力洋基的古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）也因相同事件被禁賽30場。

雖然目前對於柯德洛具體發生的事件仍有待釐清，但賈吉昨日向美媒表示，柯德洛本人有親自向他告知關於被禁賽的消息，兩人也交談過，賈吉表示，這起事件仍舊有很多未知數。

但賈吉並未透露該事件細節，而是強調非常關心柯德洛的家人，「我們不知道事發經過，我們得知他因家暴被禁賽，這很艱難。就像我說的，我惦記著他的家人，這是可怕的事件。」

「我希望球隊能繼續前進，更期望他能記取教訓，成為更好的人。他可以運用的資源太多了，希望他伸出援手。」賈吉說道，但他仍對此事件感到沮喪，「我很難過，我也知道球隊裡很多人和我一樣沮喪，這件事掌握在聯盟手中，而聯盟已經下達了禁賽令。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）則表示，得知此事後，第一時間的想法不是球隊失去一位牛棚戰力，而是事件本身的嚴重性，「我祈禱一切都能好轉，無論發生什麼，都希望能獲得治癒與成長。這就是現實生活，而且是相當嚴重的情況，關於棒球的事，我們會再想辦法。」

賈吉。（資料照，美聯社）

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