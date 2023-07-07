MLB》等好久了！ 明星左投羅冬本週迎來洋基初登板

羅冬將在本週對小熊系列賽首戰先發，迎來穿上洋基球衣後的第一場比賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基本賽季前一大補強，便是以6年1.62億美元大約簽下明星左投羅冬（Carlos Rodon），不料他一場未投就受傷，好消息是，在經歷了小聯盟復健賽後，羅冬將於本週對上小熊的比賽中先發登板，首次穿上洋基隊的球衣投球。

洋基在美國時間本週五開始，將與小熊進行3連戰，大聯盟官網指出，羅冬會在系列賽第一場掛帥先發，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，他認為羅冬已經準備好了，羅冬渴望在大聯盟復出，也有為球隊貢獻的責任感，最重要的是，他的身體狀況沒問題了，可以找回受傷前的身手。

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羅冬在與洋基簽約的前兩季共拿到27勝，55場先發中送出422次三振，自責分2.67，WHIP為0.998。

羅冬在春訓比賽時感到手肘不適，當時對勇士比賽只投兩局多就掉了5分，球速約91英里至94英里，在那之後羅冬就被放入了傷兵名單。不過近期在小聯盟的復健賽，羅冬逐步找回了感覺，6月底先是在2A丟了3局僅失1分，最近一次在高階1A的比賽中，投了3.2局狂飆8次三振。

「過去幾次看來，我感覺他已經準備好了。」布恩表示，他很興奮羅冬可以回到球隊投球。

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