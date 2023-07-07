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NBA》保羅交易案正式生效 勇士小將暖心告別波爾：去嗨翻華盛頓吧！

2023/07/07 10:09

庫明加與波爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士與巫師的保羅（Chris Paul）交易案今正式生效，並將24歲好手波爾（Jordan Poole、小鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）與羅林斯（Ryan Rollins）送至華盛頓，這也讓陣中與他們感情深厚的小將庫明加（Jonathan Kuminga）感到不捨，在推特發文獻上暖心祝福。

2019年進入勇士體系的波爾，與2021年首輪大物庫明加，都是勇士近年備受期待的新星，原以為兩人有望攜手撐起勇士新王朝，但球團希望能在柯瑞（Stephen Curry）退休前再拚一冠，加上波爾先前與D.格林（Draymond Green）鬧不合風波，決定以他為首的年輕球員當籌碼換來明星後衛保羅。

對此，庫明佳今推文祝福波爾，「那傢伙波爾會嗨翻華盛頓的！我迫不及待想看到他上場了，我非常愛你，兄弟。」他也在另一則推文提及小鮑德溫與羅林斯，「別忘了PBJ（小鮑德溫）和Ryan（羅林斯），他們也將迎來破繭而出的一年，家人們，祝你們好運。」

勇士用波爾、羅林斯（Ryan Rollins）及2030年受保護的首輪選秀權、2027年的次輪選秀權送往巫師換來保羅後，又在選秀當晚將小鮑德溫打包給巫師，換來第57順位選秀籤，並選進前鋒傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）。

儘管波爾在去年休季與勇士簽下4年1.4億美元合約，但顯然他已不在球隊未來藍圖內，庫明加也將扮演勇士年輕球員中更吃重的角色，日前大學長D.格林也期盼，在勇士迎來保羅加盟後，庫明加在新球季能再有所成長。

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