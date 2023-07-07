MLB》把對手當發球機！金鶯猛夯20安火力全開 14：1大屠殺洋基（影音）

Gunnar Henderson just hit his second home run of the night, this one a 3-run shot and it’s 12-0 Orioles! pic.twitter.com/ptBpxs8hUc — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 7, 2023

〔體育中心／綜合報導〕美聯東區第二名的金鶯今天在客場火力全開，團隊猛夯20支安打，終場以14：1大屠殺洋基，讓現場變成圖書館。

洋基強投塞維里諾（Luis Severino）今天大爆炸，僅投2.2局就被KO，被狂敲10支安打、包括挨1轟，核爆7分責失，第二任投手阿布瑞尤（Albert Abreu）提油救火，後援0.2局失6分責失，條紋軍陷入大幅落後。

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洋基遭到血洗。（美聯社）

洋基投手群大失血，9局上半在0：14落後下，派出野手凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）登板吃完比賽，美媒指出，這是洋基本季第5次派出野手投球消化局數，凱納法利法今日後援1局無失分。

洋基打線前8局遭到封鎖、得分掛蛋，直到9下才有所突破，首名打者卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）掃出二壘安打，後續靠著對手失誤跑回分數，這也是洋基全場攻下的唯一1分，終場以1：14遭到血洗，條紋軍今日僅出現6支安打，嚴重熄火。

金鶯打線火力大爆發，全場狂掃20支安打，大物游擊手韓德森（Gunnar Henderson）轟出雙響砲，單場4安「鐵支」灌進5分打點，歐赫恩（Ryan O'Hearn）、佛雷瑟（Adam Frazier）都有3安猛打賞演出。

金鶯打線火力大爆發。（USA TODAY Sports）

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