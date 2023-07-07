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NBA》巫師正式向勇士換來波爾 美媒看好將成華盛頓新世代門面

2023/07/07 11:59

波爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今正式向勇士交易來24歲後衛波爾（Jordan Poole），對此美媒《NBC Sports》也撰文分析波爾來季將在巫師所扮演的角色。

波爾於2019年首輪28順位被勇士選中，為勇士2022年奪冠重要功臣，去年例行賽場均拿下20.4分4.5助攻2.7籃板，投籃命中率43%，三分命中率33.6%，然而他在季後賽中表現不佳，最終成為勇士迎來保羅（Chris Paul）的交易包裹。

不過《NBC Sports》撰文表示，波爾來到華盛頓後，將擺脫柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）的陰影，與剛簽下大約的庫茲馬（Kyle Kuzma）成為球隊得分主力，一同帶領全新氣象的巫師。

巫師在休季決定重建，將一哥畢爾（Bradley Beal）送往太陽，也把高砲塔波辛傑斯（Kristaps Porzingis）交易給塞爾提克，《NBC Sports》點出，這相當於釋出場均33.3次出手空間，而預計擔任巫師先發的波爾，也將獲得更多的開火權，這是他在勇士時較無法得到的。

《NBC Sports》表示，巫師在2年前引進庫茲馬，現在又換來波爾，兩位年輕球員都具有相當不錯的潛力，同時也在前東家時從巨星球員身上吸取經驗，並奪下總冠軍。如今來到巫師的兩人，也將成為華盛頓新世代的代表性球員。

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