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NBA》「我不是來製造仇恨的」 霍華德又放話巔峰期輾壓約基奇

2023/07/07 10:56

霍華德（左）再度放話巔峰時期比約基奇（中）強。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前曾表示，他巔峰時期比今年的金塊冠軍中鋒約基奇（Nikola Jokic）還要強，引發許多球迷不滿，而近日他又再度重申這個想法，並且提出其他論點來佐證他的想法。

霍華德對《Complex》表示，他相信自己的巔峰期，比兩屆MVP、今年冠軍賽MVP約基奇還要強，繼上次以可以用防守力壓約基奇的觀點後，這次他從進攻出發，表示他的進攻沒有像約基奇那麼多元，卻同樣可以拿下高分。

「很顯然的，人們總說約基奇可以得分，他有著五花八門的得分技巧。」霍華德表示，他同樣也可以拿高分，而且不像約基奇可以在中距離、甚至三分線出手，他的高得分全是兩分、兩分換來的，霍華德還補充，他不像約基奇有那麼多低位單打的機會，反之是利用很多高吊球來得分。

霍華德解釋，他並不是要製造仇恨所以來比較，他知道自己巔峰時期的宰制力，也深知他的球技可以完成那些事情。他還補充說，只因為他老了所以人們低估他巔峰期有多強，「我知道我在聯盟中達成了那些成就，在所有中鋒排名中，我就是歷史前10。」

 

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